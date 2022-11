PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme +++ Zeugenaufrufe nach Schlägen in Kriftel und Schwalbach +++ Schadensträchtige Diebstahlsdelikte an Fahrzeugen +++ Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Hofheim (ots)

1. Festnahmen nach Einbruch in Schule,

Schwalbach am Taunus, Ober der Röth, Sonntag, 27.11.2022, gegen 20:15 Uhr

(jn)Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Sonntagabend in Schwalbach mehrere Heranwachsende festgenommen werden konnten, die im Verdacht stehen, zuvor in die Albert-Einstein-Schule eingebrochen zu sein. Gegen 20:15 Uhr hatte der Zeuge auffällige Beobachtungen an dem Schulgebäude in der Straße "Ober der Röth" gemacht und umgehend die Polizei alarmiert. Daraufhin fuhren zahlreiche Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus an den Einsatzort und konnten noch im Rahmen der Gebäudeumstellung, nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung, zwei Heranwachsende festnehmen, die soeben das Schulgebäude verlassen hatten. Darüber hinaus wurden in unmittelbarer Tatortnähe zwei weitere Heranwachsende aus Frankfurt kontrolliert, bei denen sich gleichsam der Verdacht ergab, dass sie im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Abschließend wurde das gesamte Schulgebäude von den eingesetzten Beamten durchsucht, wobei auch ein Diensthund eingesetzt wurde. Die Ermittlungen in der Schule ergaben, dass eine Eingangstür sowie ein Fenster beschädigt und zahlreiche Räume durchsucht worden waren. Der entstandene Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Über ein mögliches Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die jungen Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Eschborner Polizeistation und in Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft im Verlauf der Nacht entlassen.

2. Mann von Unbekannten körperlich angegangen, Schwalbach am Taunus, Am Sportplatz, Sonntag, 27.11.2022, 17:38 Uhr

(jn)Am frühen Sonntagabend ist in Schwalbach ein 67-jähriger Mann aus Schwalbach von mehreren jungen Männern geschlagen und getreten worden. Um 17:38 Uhr habe sich der 67-Jährige im Bereich der Straße "Am Sportplatz" aufgehalten, als er von vier bis sechs Jugendlichen und Heranwachsenden angegriffen wurde. Dabei soll er auch mit einem Reizstoff-Spray besprüht und mit einem Messer bedroht worden sein. Ein Zeuge wurde auf den augenscheinlich leichtverletzten Geschädigten, der nach Eintreffen eines Rettungswagens auf eine medizinische Behandlung verzichtete, aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Weitere Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Nächtlicher Faustschlag,

Kriftel, Frankfurter Straße, Sonntag, 27.11.2022, 22:20 Uhr

(jn)Ein 31-jähriger Mann aus Kriftel ist am Sonntagabend von einem unbekannten Mann geschlagen worden, nachdem es einen verbalen Schlagabtausch gegeben hatte. Der Geschädigte sei gegen 22:20 Uhr auf der Frankfurter Straße unterwegs gewesen, als ihm eine Personengruppe mit einem freilaufenden Hund entgegenkam. Daraufhin habe er das Quintett auf den Hund angesprochen, was ein Streitgespräch zur Folge hatte. In diesem Zusammenhang sei er von einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Während er leichtverletzt zu Boden stürzte, verschwand die Personengruppe, die sich aus drei Frauen und zwei Männern im Alter von 30 bis 40 Jahren zusammensetzte.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Einbrüche in der Abendzeit,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Germanenstraße, Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Am Rosenwald, Freitag, 25.11.2022 bis 22:45 Uhr

(jn)In den Abendstunden des zurückliegenden Freitages kam es in Hofheim und Kelkheim zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Ermittlungen in der Germanenstraße in Marxheim folgend, versuchten die Einbrecher hier zunächst, die Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln und schlugen dann die Glasscheibe der Tür ein, als das Hebeln missglückte. In den Wohnräumen wurden dann Schubladen und Schränke durchsucht, bevor die Unbekannten mit Bargeld, einer Uhr und Zubehör für eine Kamera flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen 19:45 Uhr und 22:45 Uhr. Auch im Kelkheimer Ortsteil Ruppertshain nutzten Kriminelle die Abendstunden zwischen 15:00 Uhr 20:20 Uhr für einen Einbruch. Gewaltsam gelangten sie in das Einfamilienhaus "Am Rosenwald" und flüchteten nach der Absuche mehrerer Räume mit Schmuck von noch unbekanntem Wert.

In beiden Fällen ermittelt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Einbruch in Erdgeschosswohnung ohne Beute, Eschborn, Hauptstraße, Freitag, 25.11.2022, 11:15 Uhr bis 15:15 Uhr

(jn)Im Eschborner Stadtkern ereignete sich am Freitag ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet wurde. Zwischen 11:15 Uhr und 15:15 Uhr nutzten die Unbekannten ein gekipptes Fenster an der Gebäuderückseite, um ohne Beschädigungen in die Wohnung in der Hauptstraße einzusteigen. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, ohne dass dabei etwas gestohlen wurde. Nachbarn berichteten von dem Hund des Geschädigten, der gegen 11:15 Uhr längere Zeit gebellt habe. Folglich könnte sich die Tat gegen 11:15 Uhr zugetragen haben.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Fünfstelliger Schaden bei Fahrzeugteilediebstahl, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Samstag, 26.11.2022, 20:00 Uhr bis Sonntag, 27.11.2022, 00:30 Uhr

(jn)Auf dem Gelände eines Hofheimer Autohauses haben sich am Samstagabend Gauner herumgetrieben, die es auf die Lichtanlage zweier Audis abgesehen hatte. Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Aktuellen Erkenntnissen zufolge zerstörten die Täter zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 00:30 Uhr einen Teil der Frontstoßstangen mit einem Schneidewerkzeug und lösten die beiden Abblendlichtanlagen von den Fahrzeugen. Darüber hinaus wurde an mehreren Fenstern der zwei Audis ein weiterer Sachschaden verursacht, bevor die unbekannten Täter vom Tatort in der Niederhofheimer Straße flüchteten.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

7. Frontscheinwerfer von Mercedes gestohlen, Kelkheim (Taunus), Münster, Dieselstraße, Donnerstag, 24.11.2022, 09:00 Uhr bis Freitag, 25.11.2022, 14:22 Uhr

(jn)Ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro ist zwischen Donnerstag und Freitag an einem Mercedes in Kelkheim entstanden. Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmittag betraten der oder die unbekannten Täter das Gelände eines Autohauses in der Dieselstraße im Ortsteil Münster und demontierten die Frontscheinwerfer einer E-Klasse. Zudem schlugen sie ein Seitenfenster des Pkw ein, bevor sie mit ihrer Beute verschwanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

8. Gescheiterte Katalysatoren-Diebe flüchten, Eschborn, Hunsrückstraße, Sonntag, 27.11.2022, 23:59 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag versucht, den Katalysator eines in Eschborn geparkten Opels zu entwenden. Gegen Mitternacht meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die verdächtige Geräusche im Bereich des Friedhofs in der Hunsrückstraße vernommen hatten. Eine Streife konnte nur noch einen flüchtenden, grauen Audi wahrnehmen, der sich mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht in Fahrtrichtung L 3006 entfernte. Offensichtlich waren die Täter dabei gestört worden, als sie soeben einen Opel mit einem Wagenheber angehoben hatten und nun den Katalysator mit einem Werkzeug abtrennen wollten. Sie hinterließen einen vierstelligen Schaden an dem Wagen zurück und konnten auch im Rahmen einer Fahndung mehrerer Streifenfahrzeuge nicht mehr angetroffen werden.

Weitere Zeugenhinweise werden von den zuständigen Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

9. Drei Autos vorsätzlich beschädigt,

Schwalbach am Taunus, Ostring, Freitag, 25.11.2022, 14:00 Uhr bis Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag sind in Schwalbach mehrere Pkw mutwillig beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die drei angegangenen Fahrzeuge parkten zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Ostring, als sie von den unbekannten Vandalen angegangen wurden.

Bislang liegen keine Hinweise auf verdächtige Personen vor, weshalb die Polizei in Eschborn um sachdienliche Hinweise bittet. Diese werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

10. Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Hattersheim am Main, Kastengrund, Frankfurter Straße, Freitag, 25.11.2022, 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(jn)Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus haben am Freitagabend knapp 40 Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert, die im Bereich des Kastengrundes und der Frankfurter Straße in Hattersheim unterwegs waren. Schwerpunkt der Kontrollen war insbesondere das Erkennen von berauschten Verkehrsteilnehmern, wobei diesbezüglich erfreulicherweise keine gravierenden Verstöße festgestellt wurden. Lediglich ein Autofahrer hatte einen Promillewert von über 0,5 Promille, weshalb er sich auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen muss. Hinzu kommt ein Strafverfahren, da er über keine Fahrerlaubnis verfügte. Bedauerlicherweise waren einige Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert, was entsprechende Konsequenzen nach sich zog. Insgesamt wurden 20 Verstöße, wie defekte Beleuchtungseinrichtungen, Gurtverstöße und fehlende Warnwesten geahndet.

11. Verletzte nach Auffahrunfall,

Bundesstraße 8, Höhe Sulzbach, Samstag, 26.11.2022, 10:37 Uhr

(jn)Infolge eines Auffahrunfalles sind am Samstagvormittag zwei der drei beteiligten Autofahrer verletzt und in Krankenhäuser transportiert worden. Zeugenaussagen und Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, befuhr ein 29-jähriger Schwalbacher am Steuer seines Fiat die B 8 in Fahrtrichtung Königstein. Auf Höhe des MTZ reagierte der 29-Jährige zu spät, als vor ihm eine 27-jährige Opel-Fahrerin aus Frankfurt verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zu einer heftigen Kollision mit dem Heck des Opels, woraufhin auch die Airbags des Fiat auslösten. Auch eine nachfolgende 18 Jahre alte Frankfurterin, die am Steuer eines Skoda saß, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fiat des 29-Jährigen. Sowohl der Fiat-Fahrer als auch die Opel-Fahrerin mussten zwecks weiterer ärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Sachschaden an den drei involvierten Pkw wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt, der Fiat musste abgeschleppt werden.

12. Radlerin bei Unfall verletzt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 25.11.2022, 13:14 Uhr

(jn)Ein 49-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Soden ist am Freitagmittag von einem 39-jährigen Autofahrer übersehen und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht worden. Um 13:14 Uhr befuhr der 39-Jährige am Steuer eines Opels die Königsteiner Straße in Bad Soden, als er nach links in eine Einfahrt einbog, um zu wenden. Als er rückwärts wieder auf die Königsteiner Straße zurücksetzte, missachtete er die Vorfahrt der Radlerin, die ebenfalls auf der Königsteiner Straße unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes der beiden stürzte die Frau und musste medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell