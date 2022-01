Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Donnerstag (27.01., 17.00 Uhr) und Freitag (28.01., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Lackierbetrieb in Versmold an der Straße Im Industriegelände eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf, um in den Betrieb zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen Tresor. In demselben Tatzeitraum stiegen Einbrecher in ein Büro an der Speckstraße ein. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten eine hochwertige Akku-Bohrmaschine.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs ist ein Tatzusammenhang auszuschließen. Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

