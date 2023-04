LPI-G: Hausfriedensbruch im ehemaligen Krankenhaus

Gera (ots) - Am Samstagmorgen war ein 37-Jähriger um 03:15 Uhr in der Werner-Petzold-Straße mit einer 23-Jährigen in Streit geraten. Dabei soll er diese geschlagen haben. Als dann Personen schlichtend eingriffen, soll der Aggressor versucht haben, die anderen mit einer Bierflasche abzuhalten. Als schließlich die Polizei zum Einsatz kam, missachtete der Mann den Platzverweis der Polizei, sodass er über Nacht in ...

