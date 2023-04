LPI-G: Fahrer von PKW stand unter Einfluss von Alkohol

Gera (ots) - Unbekannte Täter beschädigten, in der Zeit vom 31.03.2023 gegen 15 Uhr bis 01.04.2023 gegen 12 Uhr, die Tür des Haupteinganges der Regelschule "Max - Greil" in Weida. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 -6210 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

