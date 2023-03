LPI-G: Internetkabel aus Anschluss gerissen

Altenburg (ots) - Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern, den 30.03.2023 gegen 12:10 Uhr, in der Puschkinstraße. Dort musste ein 72-Jähriger mit seinem Pkw BMW verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Ein nachfolgender Fahrer (74) eines Leicht-Kfz Ligier bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw BMW auf. Die Beifahrerin (53) des Ligier wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

