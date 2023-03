LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert

Gera (ots) - Gera. Am Donnerstag, den 30.03.2023, trat eine unbekannte männliche Person eine Hauseingangstür in der Fritz-Gießner-Straße ein. Anschließend betrat der Täter das nahezu leerstehende Gebäude und trat folgend eine Wohnungstür auf. Er betrat die leerstehende Wohnung, flüchtete jedoch umgehend. An den Türen entstand Sachschaden. Es wurden Ermittlungen eingeleitet, Zeugenhinweise richten Sie an die Polizei in Gera (0365/ 829-0). (TL) Rückfragen bitte an: ...

