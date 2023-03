Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pferdeanhänger brannte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.3.2023 brannte ein Pferdeanhänger gegen 19.15 Uhr auf einem Feldweg an der Straße Velsen in Warendorf. Die Besitzerin der angrenzenden Reitanlage wurde über das Feuer informiert und löschte dieses selbst. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Anhänger in Brand gesetzt wurde. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell