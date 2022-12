BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gleich mehrfach gesuchten Mann

Mönchengladbach (ots) - In der S8 auf der Fahrt von Düsseldorf nach Mönchengladbach kam es am 07. August 2022 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern und zwei Jugendlichen (19, 20). Hierbei schlugen die Täter den Geschädigten gezielt in das Gesicht. Nun sucht die ...

mehr