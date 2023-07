POL-EU: Jugendliche kletterten auf Dach der Kreisverwaltung

Bad Münstereifel (ots) - Ein Mann gab sich am Mittwoch (10 Uhr) als Handwerker aus. Er ging mit einer 88-Jährigen in ihren Keller. In der Zeit habe ein Kollege des Unbekannten die Seniorin im Haus bestohlen. Der Beuteschaden (Schmuck und Bargeld) liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 ...

