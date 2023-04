Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfälle, Einbrüche und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Radler bei Kollision mit Auto leicht verletzt - Offenbach

(lei) Mit Schürfwunden an Händen und Knien kam ein 54-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend ins Krankenhaus, nachdem er mit einem Opel kollidiert war. Der 30 Jahre alte Meriva-Fahrer war gegen 21 Uhr auf der Straße "Walter-Spiller-Brücke" unterwegs und übersah dort offenbar den 54-Jährigen, der auf dem Radweg am Hafen unterwegs war. An dem Rennrad und dem Opel entstand ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro.

2. Zeugen nach zwei Unfallfluchten - Rödermark

(fg) Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Hallhüttenweg im Bereich der 100er-Hausnummern geparkten Renault Megane und fuhr anschließend davon. Zwischen 15 und 18 Uhr wurde der schwarze Wagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro. In der Traminer Straße gegenüber der dortigen Eisdiele ereignete sich zwischen 16.45 und 17.10 Uhr ebenfalls eine Unfallflucht, bei der ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand; hierbei wurde ein geparkter Audi A4 touchiert. Aufgrund der örtlichen Nähe der begangenen Unfallfluchten und dem nahezu selben Tatzeitraum prüfen die Ermittler nun einen möglichen Zusammenhang. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Einbrecher unterwegs: Zeugen gesucht - Dietzenbach

(dj) Zwei Diebe drangen am frühen Donnerstagmorgen etwa zwischen, 1.25 Uhr und 1.45 Uhr, in ein Firmengebäude in der Robert-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) ein. Um in das Objekt zu gelangen, schoben sie ein Rolltor zur Lagerhalle gewaltsam auf. Anschließend stahlen sie aus den anliegenden Büroräumlichkeiten Bargeld, zwei Laptops sowie zwei Navigationsgeräte. Ein Einbrecher trug eine Winterjacke mit Tarnmuster und einen Rucksack der Marke Puma. Der Komplize hatte wohl ein schwarze Armbanduhr an und war mit einem Wintermantel bekleidet. Beide Täter trugen jeweils Sneakers und Jeans. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Einbruch in Friseurgeschäft - Langen

(jm) Ein etwa 25 Jahre alter Täter mit dunklen Haaren brach am Mittwochabend in ein Friseurgeschäft in der Bahnstraße (120er-Hausnummern) ein. Nach ersten Erkenntnissen hängte er gegen 23 Uhr die Schiebetüren aus und gelangten so über den Haupteingang ins Ladeninnere. Dort entwendeten der Eindringling, der eine schwarze Jacke trug, unter anderem Haarmaschinen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. VW-Fahrer bremst Transporter aus und zeigt Schusswaffe - Autobahn 3 / Gemarkung Rodgau

(lei) Nach einem Vorfall auf der Autobahn 3 am Donnerstagabend hat die Polizeiautobahnstation Langenselbold nun Ermittlungen wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr gegen einen noch unbekannten Fahrer eines VW Kleinwagens eingeleitet. Dieser war gegen 21.30 Uhr mit seinem grauen Fox in Richtung Frankfurt unterwegs und hatte zwischen den Anschlussstellen Seligenstadt und Hanau einen Renault Master mehrfach ausgebremst und aktiv am Überholen gehindert. Zuvor gab der VW-Fahrer (Beschreibung: 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, Henriquatre-Bart) noch mehrfach Lichthupe. Als der Unbekannte den Renault dann überholen ließ, holte er eine augenscheinliche schwarze Schusswaffe hervor, lud diese durch und richtete sie auf die beiden 38 und 41 Jahre alten Insassen des Transporters. Anschließend brauste er in Richtung Frankfurt davon; sein Auto hatte das Teilkennzeichen F-LI. Die Ordnungshüter bitten nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

6. Einbruch in Pizzeria - Rodgau/Dudenhofen

(lei) Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.55 Uhr, drangen zwei Unbekannte gewaltsam in eine Pizzeria in der Karlstraße (10er-Hausnummern) ein und ließen Bargeld sowie mehrere Getränkeflaschen mitgehen. Das Einbrecher-Duo hebelte zunächst die Hintertür der Gaststätte auf und gelangte hierüber ins Innere des Lokals. Nachdem die Eindringlinge die Beute eingesackt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um Hinweise unter 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Baumaschinen aus Container gestohlen - Hanau

(fg) Auf Baumaschinen hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag auf einem Baustellengeländer in der Kurfürstenstraße (im Bereich der einstelligen/10er-Hausnummern) in Container eingebrochen waren. Zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.50 Uhr, hebelten die Täter einen Container auf und öffneten einen weiteren. Nachdem sie mehrere Baumaschinen eingesackt hatten, flohen sie. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unfallflucht: Unbekannter Zettelschreiber bitte melden! - Maintal/Dörnigheim

(jm) Zu einer Unfallflucht am Donnerstag in der Eichendorffstraße sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen: Dieser hatte an einem beschädigten schwarzen Toyota einen Zettel hinterlassen. Zwischen 13 und 21.45 Uhr war der geparkte Toyota, der in Höhe der Hausnummer 17 stand, angefahren worden. Der dafür verantwortliche Fahrzeugführer hatte offensichtlich die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den etwa 1.000 Euro-Schaden zu kümmern. Dank des unbekannten Zettelschreibers liegen der Polizei Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher vor. Die Polizei bittet nun diesen Zettelschreiber sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

3. Unfallflucht: Fahrer von weißem Roller gesucht - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nach einer Unfallflucht im Bornweg am Donnerstagabend sucht die Polizei in Bad Orb nach dem Fahrer eines weißen Motorrollers. Der dunkel gekleidete Rollerfahrer war gegen 20.15 Uhr an der Einmündung zur Gerhard-Radke-Straße einer Audi-Fahrerin aufgefahren, die dort angehalten hatte, um etwaigen bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen. Der A3 wurde dabei im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Unbekannte, der einen schwarzen Helm trug, bog anschließend nach links in die Gerhard-Radke-Straße ab und flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Er war offenbar in Begleitung zweier weiterer hinter ihm fahrenden Rollerfahrer, die als Zeugen in Betracht kommen und die ebenfalls mit ihm davonfuhren. Die drei Rollerfahrer sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

4. Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Fahrradgeschäft - Steinau an der Straße

(lei) Drei Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, in ein Fahrradgeschäft in der Karl-Winnacker-Straße einzubrechen. Gegen 2.50 Uhr schlich sich das Trio auf das Gelände und versuchte offenbar die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Offenbar hätten sie im nächsten Schritt zu einem bereitgelegten Gullideckel gegriffen, um damit vermutlich eine Scheibe zu zertrümmern. Doch dazu kam es nicht: Nachdem ein Bewegungsmelder Alarm ausgelöst hatte, ergriffen die Kriminellen die Flucht in einem dunklen Kleinbus. Die zuständige Hanauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um weitere Hinweise zu den Personen und dem Fahrzeug (06181 100-123).

Offenbach, 28.04.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell