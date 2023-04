POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 18. Kalenderwoche 2023

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Seat-Fahrerin unter Alkoholeinfluss am Steuer - Offenbach (fg) Am späten Mittwochabend kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenbach eine 39 Jahre alte Frau in ihrem Seat Ibiza, nachdem diese zuvor auf dem Odenwaldring entgegen der Fahrtrichtung unterwegs ...

mehr