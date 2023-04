Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Frau in Linienbus unsittlich berührt - Offenbach; Hoher Sachschaden bei Unfall mit Linienbus - Rodgau; Toyota Lexus in Hanau gestohlen; und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Frau in Linienbus unsittlich berührt - Offenbach

(jm) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht derzeit nach einem 35 bis 45 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann, der am Montagnachmittag eine 22 Jahre alte Frau im Linienbus unsittlich berührt hatte. Zunächst war die junge Frau in dem Bus der Linie 110 Richtung Waldstraße unterwegs. Als der Unbekannte gegen 15.10 Uhr an der Haltestelle Marktplatz ausstieg, fasste er die junge Frau an. Anschließend lief er in Richtung Berliner Straße davon. Er hatte schwarze kurze Haare und trug eine helle Jeans sowie eine graue Jacke. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Hoher Sachschaden nach Unfall mit Linienbus - Rodgau/Jügesheim

(fg) Auf rund 19.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall mit einem Linienbus am Dienstagabend in der Haingrabenstraße entstanden ist. Gegen 19 Uhr befuhr der 37 Jahre alte Busfahrer die Haingrabenstraße und beabsichtigte die Babenhäuser Straße zu überqueren. Hierbei übersah der Busfahrer offenbar den vorfahrtsberechtigten Mercedes, an dessen Steuer ein 76 Jahre alter Mann aus Rodgau saß, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 76-Jährige kam im Anschluss zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus; der Wagen des Seniors war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl der Busfahrer als auch die Insassen blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

3. Unfallflucht: Wer beschädigte den Toyota Aygo? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 8 bis 15.15 Uhr die linke vordere Seite eines in Höhe der Haunummer 43 geparkten braunen Toyota Aygo und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche: Toyota Lexus gestohlen - Hanau/Lamboy

(jm) Unbekannte haben am Dienstagmorgen in der Rhönstraße einen im Bereich der 10er-Hausnummern geparkten Toyota Lexus entwendet. Die Autodiebe stahlen den grauen Wagen mit HU-Kennzeichen zwischen 6.30 und 9.30 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zeugensuche: Baustellendiebe in der Gebrüder-Wright-Straße zugange - Hanau/Wolfgang

(fg) In der Nacht zum Dienstag waren Baustellendiebe in der Gebrüder-Wright-Straße (einstellige Hausnummern) in Wolfgang in einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus zugange und entwendeten aus einem dortigen Lagerraum diverse Elektrowerkzeuge sowie Klimaanlagenteile. Um in den Lagerraum zu gelangen hebelten die Eindringlinge zunächst ein Fenster und im weiteren Verlauf eine Tür auf. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Werkzeuge aus Garagenanbau gestohlen - Bruchköbel

(fg) Aus einem Garagenanbau in der Troppauer Straße (10er-Hausnummern) entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag mehrere Werkzeuge. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieselben Ganoven in der nahen Umgebung weitere Grundstücke betreten sowie Garagen angegangen haben. Die Ordnungshüter nahmen entsprechende Strafanzeigen im Kinzigheimer Weg (20er-Hausnummern) in der Troppauer Straße und der Görlitzer Straße auf. In keinem der weiteren Fälle machten die Eindringlinge nach derzeitigem Ermittlungsstand Beute; sie verursachten jedoch Sachschaden und beschädigten unter anderem einen Zaun im Kinzigheimer Weg. Die Kriminalpolizei erbittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Zeugen gesucht: Wer beschädigte Audi vor Reiterhalle? - Flörsbachtal/Lohrhaupten

(fg) Unbekannte waren bereits am Osterwochenende (7. April bis 9. April) an einem in der Wohnroder Straße auf dem Parkplatz vor der dortigen Reiterhalle abgestellten Audi Q3 zugange und beschädigten diesen am Unterboden, sodass der Wagen nicht mehr fahrtauglich war. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.700 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an die Wache der Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 26.04.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell