POL-PPWP: Männer schlagen sich gegenseitig

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Gasstraße. Hier wurde am Mittwoch zwischen 9 und 13.30 Uhr ein Volvo, der in Höhe des Hauses Nummer 39 geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Als die Volvo-Halterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugfront fest: Sowohl der linke Scheinwerfer als auch die vordere ...

