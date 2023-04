Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldkassette gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer haben am Mittwoch in einem Autohaus Im Haderwald eine Geldkassette gestohlen. Gegen halb eins betraten die Unbekannten das Autohaus. Sie hielten sich zunächst im Verkaufsraum auf und gaben an, warten zu wollen, bis das Ersatzteilelager um 13 Uhr öffne. Um viertel vor eins verließen die Männer das Autohaus wieder und fuhren mit einem silbernen BMW mit Saarbrücker-Kennzeichen davon. Ein Mitarbeiter des Autohauses stellte kurze Zeit später fest, dass eine Geldkassette fehlte. In der Kassette befand sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Die zwei Männer werden als circa 1,70 Meter groß beschrieben. Beide hatten einen Dreitagebart. Einer der Männer hatte kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Jogginghose, ein dunkles Oberteil mit grün roten Streifen und dunkle Turnschuhe. Der andere hatte eine schwarze Basecap auf dem Kopf. Er trug einen schwarzen Windbreaker, eine dunkle Jogginghose und eine graue Umhängetasche. Der Mann humpelte mit dem linken Bein. Beide sprachen deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

