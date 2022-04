Polizei Hamburg

POL-HH: 220422-4. Eine Zuführung nach gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Raubdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 21.04.2022, 19:11 Uhr

b) 21.04.2022, 19:48 Uhr Tatorte: a) Hamburg-St. Georg, Steintorplatz b) Hamburg-St. Georg, Steintorplatz

Gestern Abend haben Beamte der USE (Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen) in St. Georg einen 24-jährigen Bulgaren vorläufig festgenommen. Der Mann ist verdächtig, zuvor eine Körperverletzung und ein versuchtes Raubdelikt begangen zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bot der obdachlose Tatverdächtige zunächst einem 55-Jährigen am Steintorplatz ein Messer zum Kauf an. Als dieser das Angebot ablehnte, gerieten die Männer in einen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere seinem Kontrahenten mit dem Messer eine leichte Schnittverletzung am Finger zufügte.

Keine Stunde später bat der 24-Jährige am selben Ort einen 27-jährigen Passanten um Kleingeld, welches dieser ihm auch übergab. Anschließend zeigte der Verdächtige sich hiermit augenscheinlich unzufrieden und folgte dem Mann unter weiteren Bitten nach Geld durch die Wandelhalle bis in den Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie 3 zeigte der Verfolger dem Geschädigten schließlich ein Messer, bedrohte ihn mit einer Wodkaflasche und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Als der Bedrohte daraufhin versuchte, sich in eine Bahn zu retten, folgte ihm der Räuber, bis er ihn schließlich an der U-Bahnstation Rathaus durch Umsteigen in eine andere Bahn abschütteln konnte.

Im Zuge der für beide Delikte laufenden Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte der USE den 24-jährigen Tatverdächtigen, der sich erneut im Bereich des Steintorplatzes aufhielt, vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie neben einem Taschenmesser auch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten den Festgenommenen einem Haftrichter zu. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Bulgaren.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Raubdelikte in der Region Mitte I (LKA 114) geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell