Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verwarnungen, Punkte und Bußgelder bei Kontrollen

Kaiserslautern/Otterberg (ots)

Geschwindigkeitskontrollen haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt. Für zwei Fahrer wird es teuer...

Die erste Kontrollstation wurde am Vormittag auf der L387 zwischen Otterberg und Höringen in Höhe des Schwimmbads eingerichtet. Rund eine Stunde lang nahmen die Beamten die Fahrgeschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer unter die Lupe, die in Richtung Höringen fuhren.

Von 24 gemessenen Fahrzeugen waren fünf zu schnell. Vier Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Ein Fahrer lag jedoch so deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, dass er nun mit einer Anzeige rechnen muss. Der Mann wurde im 70er-Bereich mit 97 km/h "geblitzt". Ihm blühen jetzt ein Punkt in der Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

In der Mittagszeit verlegten die Polizisten ihren Einsatzort nach Kaiserslautern und nahmen den Verkehr auf der B37 im Bereich der Mannheimer Straße stadteinwärts ins Visier. Gemessen wurden hier innerhalb einer knappen Stunde insgesamt 83 Fahrzeuge. Davon waren sechs zu schnell. Fünf Fahrer lagen im Verwarnungsbereich, einer erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Statt der erlaubten 50 km/h brauste er mit 76 "Sachen" in Richtung Innenstadt. Der Mann muss mit einem Punkt sowie 180 Euro Bußgeld rechnen. |cri

