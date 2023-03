LPI-SHL: Langfinger erwischt

Themar (ots) - Am späten Abend des 17.03.2023 erfuhr die Polizei durch einen aufmerksamen Bürger, dass in Themar durch bislang unbekannte Täter mittels roter Sprühfarbe, sowohl im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Friedensstraße als auch am Sportlerheim ein Schriftzug angebracht wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann meldet sich bitte unter der unten ...

