Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Römhild (ots)

Am 17.03.2023 gegen 12:00 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin der Polizei, dass ein 47 Jahre alter Mann, augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, mit seinem Fahrzeug durch Römhild fuhr. Dieser konnte an der örtlichen Tankstelle angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,64 Promille. Dem stark alkoholisierten Autofahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

