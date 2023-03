Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter beim Einbruch erwischt

Hildburghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.03.2023 konnte durch einen mutigen hildburghäuser Bürger ein 39-jähriger Einbrecher in der Geschwister-Scholl-Straße auf frischer Tat gestellt werden. Der 26-jährige Mitteiler hatte bemerkt, wie die Person unbefugter Weise in den Räumlichkeiten zu Gange war. Er gab sich dem Täter gegenüber zu erkennen. Daraufhin versuchte der Einbrecher zu flüchten. Der Zeuge folgte der Person, woraufhin diese mittels des erlangten Diebesgutes nach ihm schlug. Der Mitteiler brachte den Einbrecher, trotz des massiven Widerstandes, zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Tatort fest. Dadurch konnte er vorläufig festgenommen und wurde auf die Dienststelle verbracht. Das Diebesgut wurde im Anschluss den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

