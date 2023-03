LPI-SHL: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gem. § 24 a (2) StVG

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter drangen zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Allendestraße in Schmalkalkden durch Aufbrechen eines Schlosses ein und entwendeten dort hochwertige Fahrradteile eines E-Bikes. Es handelte sich dabei um zwei Lenker, zwei Räder, Bremsbacken sowie eine Telegabel im geschätzten Gesamtwert von 5.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr