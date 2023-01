Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand auf Balkon

Weimar (ots)

Wie erst am Sonntagvormittag bekannt wurde, konnte in Weimar West durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn Schlimmeres verhindert werden. Auf einer Freifläche wurden in der Silvesternacht mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Einer dieser pyrotechnischen Gegenstände flog während der Detonation auf den Balkon einer nahegelegen Parterre-Wohnung, auf welcher sodann der dort ausgelegte Teppich in Brand geriet. Ein Anwohner bekam das Geschehen mit und löschte den aufkeimenden Brand. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ohne diesen Einsatz, die Flammen auf das Gebäude übergegriffen hätten. Zumindest die Balkontür wurde durch die Hitzeentwicklung bereits arg in Mitleidenschaft gezogen. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.

