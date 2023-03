Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 17.03.2023 gegen 16.45 Uhr kam es auf dem Gelände des Suhler Zentralklinikums zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Führer eines Lkw -Lastzuges unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beim Rangieren mit dem Lastzug, stieß dieser an das Vordach der Notaufnahme und verursachte einen Sachschaden von 10.000 Euro. Am Auflieger soll sich ein Kennzeichen HL-859 befunden haben. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sich um einen Auflieger handeln, welcher in Litauen zugelassen ist. Das Kennzeichen des Zugfahrzeuges ist nicht bekannt.Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl, 03681/369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell