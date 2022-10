POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Bauwagens

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Gattopskamp; Tatzeit: zwischen 24.10.2022, 20:30 Uhr, und 25.10.2022, 05:30 Uhr; Eine leere Handtasche haben Unbekannte aus einem Auto in Bocholt entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen schlugen die Täter eine Scheibe des Wagens ein. Zu dem Geschehen am Gattopskamp kam es zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 05.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: ...

