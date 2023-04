Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zum Schutz in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Zu seinem eigenen Schutz ist ein 38-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Besorgte und erschrockene Verkehrsteilnehmer hatten sich bei der Polizei gemeldet, da ein Mann in der Reichswaldstraße mehrfach auf die Straße gestürzt sei. Eine Streife rückte gegen halb drei aus und fand den alkoholisierten Mann an einer Bushaltestelle sitzend. Er gab an, auf ein Taxi zu warten. Kurze Zeit später riefen erneut Verkehrsteilnehmer an, da der Mann auf der Fahrbahn herumliefe und versuche, Autos anzuhalten. Ein weiterer Anrufer meldete, dass der Mann nun vor einem Anwesen laut herumschreien würde. Die erneut ausgerückte Streife nahm ihn zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell