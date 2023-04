POL-PPWP: Unfallflucht in der Gasstraße

Kaiserslautern (ots) - Zu seinem eigenen Schutz ist ein 38-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Besorgte und erschrockene Verkehrsteilnehmer hatten sich bei der Polizei gemeldet, da ein Mann in der Reichswaldstraße mehrfach auf die Straße gestürzt sei. Eine Streife rückte gegen halb drei aus und fand den alkoholisierten Mann an einer Bushaltestelle sitzend. Er gab ...

