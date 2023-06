Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Schwerer Unfall auf Kreisstraße 6352 - Motorradfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 17.40 Uhr, wurde im Baustellenbereich der Kreisstraße 6352 eine 20-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Die 20-Jährige und ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhren die Kreisstraße 6352 von Gersbach kommend in Richtung Schlechtbach und mussten an der Baustelle wegen Rotlicht der Lichtzeichenanlage anhalten. Bei Grünlicht fuhren beide los und nach etwa 100 Metern kam ihnen auf der einspurigen Fahrbahn ein 57-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Zwischen dem Pkw und der 20-jährigen Motorradfahrerin kam es zu einer Frontalkollision. Die 20-Jährige prallte in die Windschutzscheibe des Pkw, wurde abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ihr Motorrad wurde etwa 5 Meter zurückgeworfen. Durch das zurückgeworfene Motorrad konnte der 19-jährige Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr über das liegende Motorrad der 20-Jährigen und kam zu Fall. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem 57-jährigen Pkw-Fahrer ergab ein Ergebnis von etwa 1,9 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw und das Motorrad der 20-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Straßenmeisterei wurde angefordert, da durch die Landung des Rettungshubschraubers die Baustellenabsicherung über einer Länge von etwa 100 Meter über die Fahrbahn geweht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell