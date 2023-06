Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten am Montag, 19.06.2023, gegen 02.30 Uhr, die Hintertür einer Gaststätte in der Eisenbahnstraße auf um in den Gastraum zu gelangen. Aus der Gaststätte wurde wohl nichts entwendet. Vermutlich wurden die Unbekannten durch die Bewegungsmelder und der ausgelösten Alarmanlage gestört und flüchteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell