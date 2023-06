Polizeipräsidium Freiburg

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 17.06.2023, 13.30 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023, 07.00 Uhr, drückte ein Unbekannter ein Doppelfenster eines Geschenkartikelladens in der Eisenbahnstraße auf. Ein Einsteigen über das Fenster war wohl nicht möglich, da sich hinter diesem ein schweres Lastenregal befand.

Erfolgreicher waren die Unbekannten in der Bahnhofstraße. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 16.06.2023, 22.00 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023, 06.30 Uhr, schlugen Unbekannte abermals eine Scheibe ein um in eine Tierarztpraxis zu gelangen. Aus einer Kasse und einer "Kaffeekasse" wurde Bargeld entwendet.

Auch versuchte am Sonntag, 18.06.2023, ein Unbekannter in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr, in der Bahnhofstraße ein schwarzgrünes Mountainbike der Marke Bulls zu entwenden. Das Mountainbike stand verschlossen am Bahnhof Steinen bei den dortigen Radboxen. Das Fahrradschloss wurde komplett beschädigt, hielt wohl aber den Aufbruchsversuchen stand. Das Mountainbike wurde nicht entwendet. Vielleicht wurde der Unbekannte bei der Tatausführung auch gestört und flüchtete.

Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250, sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

