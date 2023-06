Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw-Fahrer wird aus Oldtimer-Cabrio geschleudert - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 13.50 Uhr, wurde bei einem Unfall der 30-jährige Fahrer aus einem Oldtimer-Cabrio geschleudert. Der 30-Jährige befuhr die Kreisstraße 6351 von Egringen kommend in Richtung Holzen, als an der Einmündung zur Kreisstraße 6327 eine von Schallbach kommende 34-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des 30-Jährigen missachtet haben soll. Um eine Kollision zu verhindern sei der 30-Jährige mit seinem Oldtimer nach links ausgewichen. Dabei kam das Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich über die Fahrbahn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Heck des Oldtimers kollidierte mit einer Böschung. Durch die Wucht der Kollision wurde der 30-Jährige aus seinem Oldtimer auf die Fahrbahn geschleudert. Mit schwersten Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg geflogen. Es kam zu keiner Kollision mit dem Pkw der 34-Jährigen. Aufgrund des Alters des Oldtimers war dieser mit keinen Sicherheitsgurten oder sonstigen Rückhalteeinrichtungen ausgestattet. Der Oldtimer musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

