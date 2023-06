Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrzeuge in Haltingen aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 20.30 Uhr bis 21.00 Uhr, wurden in der Burgunder Straße jeweils die vorderen, rechten Seitenscheiben eines Peugeot Vivaro und eines Lkw's Iveco von einem Unbekannten eingeschlagen. Aus dem Peugeot wurde eine Laptoptasche und aus dem Iveco ein Rucksack entwendet. Die Höhe des Sach- und auch des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt.

