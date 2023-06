LPI-J: Randalierer geschnappt

Weimar (ots) - Am 14.06.2023 informierte eine 66-jährige Geschädigte die Polizei über einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung in der Meyerstraße. Die Frau hatte in einem Zimmer, welches zur Straße liegt, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr ein Fenster zum Lüften geöffnet. Während dieser Zeit stieg eine unbekannte Person durch das geöffnete Fenster in das Zimmer ein. Daraus wurden ein Mobiltelefon, ein Laptop sowie der Reisepass der Geschädigten entwendet. Der ...

mehr