POL-FR: Eichstetten - Feuerwehreinsatz nach Rauchmelderalarm

Eichstetten - Am Dienstag, den 20.06.2023 gegen 01:00 Uhr in der Nacht rückte die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brandalarm aus. Ein Anwohner der Schillerstraße hatte den lauten Alarm eines Rauchmelders wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr verständigt. Die Örtlichkeit konnte schnell lokalisiert werden. In dem betroffenen Wohnhaus konnte aber kein Brand festgestellt werden, wie sich herausstellte lag ein technischer Defekt am Rauchmelder vor.

