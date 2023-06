POL-FR: Abschlussmeldung zu: Glottertal: Diebstahl eines Mutterschafs und zweier Lämmer - Zeugen gesucht, hier: Rücknahme des Zeugenaufrufs

Freiburg (ots) - Bei Erblicken eines Streifenwagens am 18.06.2023, gegen 21.35 Uhr, in Eggingen in der Industriestraße, versuchte ein Mopedfahrer umgehend zu flüchten. An dem Leichtkraftrad waren keine Kennzeichen angebracht. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn stoppte der Fahrer nicht, sondern verhinderte durch seine Fahrweise das Überholen durch den Streifenwagen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ...

