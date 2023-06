Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badeunfall am Baggersee

Neuenburg-Steinenstadt (ots)

Am Samstag 17.06.2023, ereignete sich am Baggersee in Steinenstadt ein Badeunfall, welcher nur durch glückliche Umstände keinen schweren Verlauf nahm.

Laut Angaben ging eine männliche Person im Baggersee baden und aufgrund Erschöpfung ca. vier Meter vor dem Ufer unter Wasser. Durch aufmerksame Passanten konnte der Mann aus dem Wasser gezogen und reanimiert werden.

Ein eingesetzter Rettungshubschauber verbrachte den Mann in ein Krankenhaus. Noch während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde bekannt, dass keine Lebensgefahr mehr bestehen würde.

In diesem Fall konnte durch das schnelle Eingreifen von Passanten bzw. die rasche Verständigung von Rettungskräften Schlimmeres verhindert werden.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell