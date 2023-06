Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen, LKr Waldshut Flüchtiges Moped - Zeugen gesucht

Bei Erblicken eines Streifenwagens am 18.06.2023, gegen 21.35 Uhr, in Eggingen in der Industriestraße, versuchte ein Mopedfahrer umgehend zu flüchten. An dem Leichtkraftrad waren keine Kennzeichen angebracht.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn stoppte der Fahrer nicht, sondern verhinderte durch seine Fahrweise das Überholen durch den Streifenwagen.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr der Mopedfahrer einen Waldweg und freies Wiesengelände, wo er letztendlich von der Streife aufgegriffen wurde.

Dabei stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und für das Moped weder eine Zulassung noch ein Versicherungsschutz bestand

Zeugen, und aufgrund der Fahrweise möglicherweise Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Waldshut, Tel. 07751-83160, zu melden.

