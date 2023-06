Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebe auf frischer Tat vorläufig festgenommen - Fahrradbesitzer gesucht

Dank einer Zeugin konnte die Polizei am Montag, 19.06.2023, gegen 18.30 Uhr, zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festnehmen. Die Zeugin beobachtete zwei Männer, welche ein verschlossenes Pedelec in die Tiefgarage "Am Rathausplatz" trugen und informierte die Polizei. In der Tiefgarage konnten ein 25 Jahre alter und ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, welche mit einer Akkupresse versuchten das Fahrradschloss des Pedelecs aufzubrechen. Die Akkupresse sowie das weiße Pedelec der Marke Scott, Modell e-Ride wurden sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun den Besitzer des weißen Pedelec der Marke Scott. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefonnummer 07621 9797-0, in Verbindung setzen.

