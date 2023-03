Polizei Aachen

POL-AC: Minderjähriger Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch gestellt

Herzogenrath (ots)

Als eine 40-jährige Anwohnerin am Samstag (18.03.2023) in ihre Wohnung in der Isabella-Straße zurückgekehrt ist, ertappte sie eine fremde Person in ihrem Wohnzimmer.

Der Minderjährige war nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem bisher unbekannten, flüchtigen Tatverdächtigen über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei ohne Gegenwehr festgehalten. Bei dem Jugendlichen konnte der gestohlene Schmuck nicht gefunden werden.

Der Tatverdächtige führte keine Ausweisdokumente mit sich und hat nach aktuellem Informationsstand keinen Wohnsitz in Deutschland. Ein Altersgutachten ergab ein Alter von 14 Jahren. Der Jugendliche ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in einer Jugendeinrichtung untergebracht worden.

Ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchs ist eingeleitet worden. Die Beamten der Kriminalwache sicherten Spuren am Tatort, mit deren Hilfe der zweite Tatverdächtige nun ermittelt werden soll.(kg)

