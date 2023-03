Polizei Aachen

POL-AC: NRW-Innenminister Reul besucht neue Anlaufstelle von Stadt Aachen und Polizei Aachen in der Peterstraße

Aachen (ots)

Seit mehr als drei Monaten gibt es die Gemeinsame Anlaufstelle von Stadt Aachen und Polizei Aachen am Bushof. Heute Vormittag (17.3.2023) hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul ein Bild vor Ort gemacht. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, Polizeipräsident Dirk Weinspach, Stadtdirektorin Annekathrin Grehling und dem Leitenden Polizeidirektor Wilhelm Sauer sprach er mit den Mitarbeiter*innen. Dabei wurde auch ein erstes und sehr positives Zwischenfazit gezogen. Innenminister Reul sagte: "Gute Ideen sind immer einen Besuch wert. Und noch mehr freue ich mich, wenn aus guten Ideen Projekte werden, die unsere Städte sicherer machen. Die Gemeinsame Anlaufstelle ist Schutzort, Kummerkasten und Fundbüro zugleich. Ich bin froh, dass es hier am Aachener Bushof diese neue 'Insel der Sicherheit' gibt."

Die Bürger*innen nehmen die neue Anlaufstelle sehr gut an. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Oberbürgermeisterin Keupen betonte: "Ich lade die Bürger*innen unserer Stadt ein: Nehmen Sie das Angebot der Anlaufstelle an. Unsere gemeinsame Tür steht Ihnen offen!" Für Stadtdirektorin Grehling war es die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen und nun noch näher zusammenzurücken: "Die Arbeit unter einem Dach schafft noch mehr Vertrauen und Verständnis für Arbeitsabläufe und stärkt unser beider Zusammenarbeit." Polizeipräsident Weinspach sprach von einem "Erfolgsprojekt". Rund 1200 Menschen sind bislang mit ihren Anliegen in die Peterstraße gekommen. Der Leitende Polizeidirektor Sauer sagte: "Die Zusammenarbeit zwischen Polizei Aachen und Stadt Aachen wird immer selbstverständlicher. Das hat auch der große Gemeinsame Kontrolleinsatz gestern Abend wieder einmal gezeigt."

Während des Besuchs besiegelten NRW-Innenminister Reul, Oberbürgermeisterin Keupen und Polizeipräsident Weinspach die Ordnungspartnerschaft mit ihrer Unterschrift und bestätigten damit die gute Zusammenarbeit.

Die Aachener Polizei ist in der neuen Anlaufstelle mit drei Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten dauerhaft vertreten. Im Rahmen des Schwerpunktdienstes sind außerdem 42 Polizist*innen im Einsatz. In der Anlaufstelle können Bürger*innen zum Beispiel Anzeigen erstatten. Außerdem gibt es Räume für gemeinsame Besprechungen von Stadt und Polizei. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Aachen ist mit rund 40 Mitarbeiter*innen vertreten. Zurzeit ist die Anlaufstelle von Montag bis Samstag zwischen 7 und 21 Uhr geöffnet.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

