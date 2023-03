Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Kontrollaktion von Stadt Aachen und Polizei Aachen

Aachen (ots)

Um gegen Drogen- und Straßenkriminalität vorzugehen, haben Stadt Aachen (Fachbereich Sicherheit und Ordnung) und Polizei Aachen gestern (16.3.2023) eine große behördenübergreifende Kontrollaktion in der Innenstadt durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Kontrollen zum Beispiel am Kaiserplatz, im Stadtgarten, in Shisha-Bars, Spielhallen und Kiosken.

Die Rauschgiftkriminalität und die damit verbundene Straßenkriminalität beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Stadt und Polizei nehmen die Sorgen der Menschen ernst und wollen mit den Kontrollmaßnahmen auch auf die Beschwerden der Anwohner und Geschäftsleute reagieren.

Zwischen 12 und 21 Uhr wurden über 130 Personen durch die Sicherheitsbehörden überprüft. Neun Straf- und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die Polizei eingeleitet, u.a. wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Eine mit Haftbefehl gesuchte Person wurde festgenommen.

Bei der Kontrolle von Kiosken und Shisha-Bars im Innenstadtbereich wurden u.a. diverse Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz, Tabakerzeugnisgesetz und das Verpackungsgesetz festgestellt. In einem Kiosk stellte sich die einzig anwesende und vermeintlich verantwortliche Person als minderjährig heraus. In einer innerstädtischen Vereinslokalität wurden zwei illegale Glücksspielgeräte vorgefunden und sichergestellt.

Die am Einsatz beteiligten Vollzugskräfte der Stadtkasse konnten durch das Vereinnahmen von offenen Forderungen ebenfalls einen Erfolg erzielen. Außerdem war der Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration bei dem Einsatz beteiligt. Mit dem gemeinsamen Einsatz unterstreichen beide Behörden nochmals die intensive Zusammenarbeit, die nicht zuletzt seit Eröffnung der gemeinsamen Anlaufstelle Peterstraße am 15.12.2022 nun auch räumlich gelebt wird und die langfristig die Sicherheit und Ordnung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen verbessern soll.

"Durch die gemeinsamen Kontrollaktionen zeigen wir den Menschen, dass wir präsent sind. Wir werden solche Einsätze auch in Zukunft regelmäßig zusammen durchführen", sagten Stadtdirektorin Annekathrin Grehling und Polizeipräsident Dirk Weinspach am Abend. (am/sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell