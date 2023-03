Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung der Aachener Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen: Zwei Festnahmen nach mehreren bewaffneten Überfällen

StädteRegion/Kreis Düren (ots)

Nach einer Serie von Überfällen auf Tankstellen und Supermärkte in Eschweiler und im Kreis Düren konnte die Polizei nun zwei Tatverdächtige festnehmen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellte die Polizei belastendes Beweismaterial sicher.

Insgesamt neun Taten werden den beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen aus Eschweiler vorgeworfen. Begonnen hatte die Tatserie Mitte Januar diesen Jahres mit einem Überfall auf eine Tankstelle in Dürwiß. Es folgten acht weitere Taten in Eschweiler und Düren. Die Ermittler prüfen derzeit auch Verbindungen zu weiteren Überfällen. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchte die Kripo gestern Morgen (15.03.2023) insgesamt sieben Wohnungen in Eschweiler, Jülich und Würselen. Dabei stellten die Beamten u.a. eine scharfe Schusswaffe, Anscheinswaffen und Bargeld sicher. Auch Kleidung, die einer der Täter während eines Überfalls trug, wurde gefunden.

Auf Antrag der Aachener Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehle gegen die beiden dringend Tatverdächtigen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell