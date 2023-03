Polizei Aachen

POL-AC: Unfall mit Krankenwagen: Sechs Menschen verletzt

Aachen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Trierer Straße sind gestern Vormittag (14.03.23, 10.15 Uhr) insgesamt sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Ein Rettungswagen, der auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Trierer Straße in Richtung Brand unterwegs war, kollidierte mit dem Pkw einer 21-jährigen Fahrerin, die aus der Schopenhauerstraße kommend nach links auf die Trierer Straße abbiegen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Rettungswagen Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und war bei Grün in die Kreuzung eingefahren. Die 21-Jährige wurde, so wie ihre zwei 22 und 40 Jahre alten Beifahrerinnen, bei dem Unfall schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der behandelnden Ärzte jedoch nicht. Die drei Insassen des Rettungswagens wurde nach ersten Informationen nur leicht verletzt.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam durchgeführt. Die Trierer Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden. (am)

