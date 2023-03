POL-AC: Unfall auf der Hahner Straße - Mehrere verletzte Menschen

Aachen (ots) - Am 15. Dezember 2022 haben die Stadt Aachen und die Polizei Aachen die "Gemeinsame Anlaufstelle" am Bushof eröffnet. Seitdem arbeiten die Mitarbeiter*innen Hand in Hand in der Peterstraße, um das Sicherheitsempfinden der Menschen vor Ort spürbar zu verbessern. Drei Monate nach der Inbetriebnahme ...

mehr