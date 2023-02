POL-PDLD: Kabeldiebe brechen ein

Landau (ots) - ...war am Dienstag, 21.2. gegen 11:15h ein 35-jähriger Mann in der August-Croissant-Straße. Er wurde dort einer Kontrolle unterzogen, wobei die Drogenbeeinflussung festgestellt wurde. Im Anschluss wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2003 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

