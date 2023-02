POL-PDLD: Landau - Bekifft mit dem Auto unterwegs...

Pleisweiler-Oberhofen (ots) - In der Nacht von 21./22.02.2023, brachen bislang unbekannte Täter im Industriegebiet Pleisweiler-Oberhofen in mehrere Firmen ein. Bei den Einbrüchen in der Kurfürstenstraße und der Straße "Im Weidfeld" wurden Bargeld sowie Werkzeug- und Arbeitsgeräte entwendet. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter ...

