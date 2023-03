Polizei Aachen

POL-AC: Einladung für Medienvertreter*innen: Minister Reul besucht die "Gemeinsame Anlaufstelle" von Stadt Aachen und Polizei Aachen

Aachen (ots)

Am 15. Dezember 2022 haben die Stadt Aachen und die Polizei Aachen die "Gemeinsame Anlaufstelle" am Bushof eröffnet. Seitdem arbeiten die Mitarbeiter*innen Hand in Hand in der Peterstraße, um das Sicherheitsempfinden der Menschen vor Ort spürbar zu verbessern.

Drei Monate nach der Inbetriebnahme möchte sich der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Herbert Reul ein eigenes Bild über die Zusammenarbeit vor Ort machen und gemeinsam mit Vertreter*innen der Stadt Aachen und Polizei ein erstes Zwischenfazit ziehen.

Wir laden Sie herzlich zu einem Pressetermin vor Ort ein:

am Freitag (17. März) um 10 Uhr in der "Gemeinsamen Anlaufstelle" (Peterstraße 44-46, Aachen)

Ihre Ansprechpartner*innen sind der NRW-Innenminister Herbert Reul, Oberbürgermeisterin Sybille Keupen, Polizeipräsident Dirk Weinspach, Stadtdirektorin Annekathrin Grehling und der Leitende Polizeidirektor Wilhelm Sauer.

Über Ihr Erscheinen zu diesem Termin würden wir uns freuen und bitten gleichzeitig um Berichterstattung in Wort, Bild und Ton. Um eine reibungslose Durchführung zu ermöglichen, bitten wir um eine telefonische (0241-9577 21211) oder schriftliche Anmeldung (Email: pressestelle.aachen@polizei.nrw.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jutta Bacher (Stadt Aachen) und Thomas Hinz (Polizei Aachen)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell