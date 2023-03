Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Tatverdächtige nach mehreren Diebstählen festgenommen

Aachen (ots)

Nach einer Reihe von Diebstählen hat die Aachener Polizei am Mittwoch zwei mutmaßliche Täter in einem Einkaufszentrum in der Adalbertstraße festgenommen. Den beiden 25 und 33 Jahre alten Männern werden insgesamt über 20 Waren- und Handtaschendiebstähle vorgeworfen, die sich seit Januar 2023 im Bereich der Aachener Innenstadt ereignet haben. Auch mehrere Pkw Aufbrüche schreiben die Ermittler den Festgenommenen zu. Beide haben keinen festen Wohnsitz. Sie wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft. (am)

