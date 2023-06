Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Diebstahl von Mountainbike von Fahrzeug auf Park & Ride Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr, wurde auf dem Park & Ride Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Kandern ein schwarzes Mountainbike der Marke Cannondale entwendet. Das Mountainbike, ein sogenanntes Cravelbike, war mit zwei Schlössern gesichert und stand auf einem an einem Wohnmobil angebrachten Fahrradträger. Der Diebsstahlschaden beträgt etwa 3.600 Euro.

