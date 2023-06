Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sonntagmorgen mit 2,3 Promille auf Fahrrad unterwegs

Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, 18.06.2023, gegen 11.00 Uhr, den Radweg entlang des Flusses Wiese und hielt kurz von der Tüllingerstraße an. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kippte er zusammen mit seinem Fahrrad um. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht am Arm. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

