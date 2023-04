Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Altenhundem (ots)

Am Freitag (21. April) hat sich auf der B517 in Altenhundem ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Dabei wollte ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug über einen Gehweg hinweg in den fließenden Verkehr einfahren. Zeitgleich befand sich bereits eine 60-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße und befuhr diese in Richtung Kirchhundem. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 57-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, die 60-Jährige suchte im Nachgang an die Unfallaufnahme ebenfalls ein Krankenhaus auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell