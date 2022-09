POL-SO: Einbruch

Lippetal (ots) - Am Montagmorgen, gegen 08.15 Uhr, kam es in der Kreisstraße 73 zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Lippetaler fuhr mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Oestinghausen und kam in Höhe der Ortschaft Wiltrop in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der 16-Jährige stürzte und wurde verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest ...

mehr